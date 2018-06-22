Чилийцы варят пиво из тумана

В некоторых местах нашей планеты остается проблемой чистая вода. Не обошла стороной она и один из маленьких городков района Пенья-Бланка, расположенного в пустыне Атакама. И его жителям приходится придумывать различные способы, чтобы получить драгоценную влагу.

Особенно отличились оригинальностью два местных брата, которые не просто нашли уникальное решение сбора воды, но и создали из этой идеи весьма прибыльный бизнес. Их «фишка» в том, что они варят пиво из тумана.

Как известно, в Атакаме очень мало дождей, а вот туман — явление привычное. Зачем же пропадать «добру», решили братья и воплотили свою идею в жизнь.

Для добычи «туманной воды» пивовары придумали использовать специальные сетки, которые удерживают на своей поверхности влагу. Из драгоценных чистейших капель затем и варится пенный напиток.

На данный момент их компания Cerverceria Atrapaniebla производит около 24 тысяч литров пива в год. Братья выбрали самые популярные виды напитка: шотландский эль и браун эль.

Уникальное пиво пользуется большим спросом и уже было отмечено международными наградами.