Зачем СССР покупал импортное оружие после ВОВ

Существует устойчивое мнение, что СССР использовал вооружение исключительно собственного производства. Однако это не совсем так. Советский Союз прибегал к закупкам импортной военной техники и оружия как в период индустриализации, так и во времена холодной войны.

Немного истории

Военный импорт в нашей стране имеет многовековую историю. Еще во времена Ивана III Московское государство активно закупало европейское огнестрельное оружие. Во второй половине XVII века основным поставщиком вооружения в Россию — в первую очередь, пушек — выступала на тот момент союзная Швеция.

Большую активность на рынке вооружений наша страна проявила накануне русско-японской войны. Практически все флагманы Тихоокеанского флота — в их числе крейсер «Варяг» и броненосец «Ретвизан» — были построены на верфях Франции, США или Дании.

Апогей импортных закупок для императорской армии пришелся на период Первой мировой войны. Это были не только готовые образцы техники и оружия, но и комплектующие к ним. Например, на знаменитом эсминце «Новик» стояли немецкие турбины, иностранной на нем была практически вся оптика.

Все ради победы

Советское государство — как в годы своего становления, так и во время активной стадии индустриализации — прибегало к закупкам не только отдельных образцов оружия, но и целых производственных линий и даже технологий. К примеру, все танки серии БТ до начала 1940-х составлявшие основу танкового парка СССР, были созданы на основе концепции танка американского конструктора Уолтера Кристи.

Попытки создать танк силами советских конструкторов не увенчалась успехом, и тогда партийное руководство приняло решение «командировать за границу представителей военного ведомства и промышленности для приобретения образцов вооружения и получения технической помощи по их производству».

В период Великой Отечественной войны импорт вооружения в рамках ленд-лиза принял массовый характер. В СССР тогда в огромном количестве поставлялись винтовки, автоматические ружья, взрывчатые вещества, радиолокаторы, корабельные двигатели, подводные лодки, танки, самолеты и многое другое. Иностранное вооружение, полученное Советским Союзом по ленд-лизу, если и не сыграло решающей роли в войне, то, во всяком случае, приблизило долгожданную победу.

Необходимая предусмотрительность

После Второй мировой войны целью СССР стала полная самостоятельность военно-промышленного комплекса. От закупок военного импорта решено было по возможности отказываться. Учитывая экономический потенциал Советского Союза, это было ему по силам. Страна, кончено, нуждалась в современном вооружении, однако развивать собственное производство было куда более дальновидным решением.

Но была еще одна причина. Близилось время холодной войны, и СССР не собирался ставить свою обороноспособность в зависимость от оружия или техники, производящихся в стране потенциального противника. В случае войны советская армия банально могла оказаться без нужных запчастей или боеприпасов. Более того, в послевоенное время вооружение очень быстро модернизировалось, была высокая вероятность того, что экспортные образцы окажутся менее современными, чем те, которые страна разрабатывает для себя: вместо эффективного оружия Советский Союз вполне мог получить неликвидную продукцию.

Вместо импортного — трофейное

Какое-то время армия Союза не нуждалась в покупке импортного вооружения, так как в достатке были трофейное оружие и техника. К примеру, итальянские и немецкие корабли в советском ВМФ служили вплоть до конца 50-х годов. Наиболее известным из них был линкор «Новороссийск» (до 1948 года — «Джулио Чезаре»), находившийся на службе итальянских ВМС. В октябре 1955 года он был подорван на рейде в Севастопольской бухте, в результате катастрофы погибли 829 человек.

Другой трофей имеет в своей истории страницу не столько печальную, сколько позорную. Речь идет о немецком авианосце «Граф Цеппелин», который был затоплен экипажем при наступлении советских войск 24 апреля 1945 года. Работы по оснащению авианосца так и не были доведены до конца, и он эксплуатировался в качестве плавучей казармы. Тем не менее это было вполне полноценное судно.

Учитывая отсутствие в СССР опыта по строительству авианосцев, трофейный экземпляр был поистине бесценным подарком. Однако «Цеппелин» был бездарно потоплен в 1947 году во время учений Балтийского флота. Морской авиацией на палубу беззащитного корабля была сброшена, по меньшей мере, сотня бомб, при этом только четыре из них достигли своей цели.

Нужен такой же

В течение 1944-1945 годов на советские аэродромы Дальнего Востока сели несколько американских тяжелых бомбардировщиков В-29), поврежденные в ходе налетов на японские территории. На тот момент это были самые мощные в мире летательные аппараты, аналогов которых в СССР в ближайшее время не предвиделось.

СССР в то время еще не был союзником США в войне против Японии, однако интернировать американских пилотов никто собирался — их сразу переправляли в Штаты. Самолеты же решили оставить себе, перебросив после окончания войны в Подмосковье. Сталина американские летающие крепости впечатлили, и он приказал ОКБ Туполева скопировать «Боинг».

Исторический диалог Туполева и Сталина красноречиво свидетельствует, в какой степени СССР был готов отказаться от иностранной техники и перейти на собственные образцы. В ответ на указание собрать новый советский самолет по американским лекалам авиаконструктор заявил, что он может сделать машину и лучше. В ответ на такое предложение вождь произнес сакраментальную фразу: «Не надо лучше. Сделайте такой же».

Непреодолимая зависимость

Как ни хотело руководство страны, однако обойтись без иностранного оружия или технологий первое время СССР не мог. Даже секрет создания атомной бомбы был позаимствован, а вернее выкраден у США. Несмотря на высокий научно-технический уровень отечественной военной отрасли, только достижения американской ядерной программы позволили СССР создать первую атомную бомбу.

После окончания Великой Отечественной войны советской авиации весьма кстати пришлись иностранные двигатели. Так, на первый советский серийный реактивный истребитель МиГ-15 был установлен двигатель ВК-1, скопированный с закупленного в Англии Rolls Royce Nene. Каково было негодование англичан, когда в начале 1950-х во время войны на Корейском полуострове советские МиГи сбивали британские палубные истребители.

На той же Корейской войне Советский Союз устроил охоту за американским реактивным истребителем F-86 («Сейбр»). Для этих целей на полуостров была направлена специальная эскадрилья, состоящая из лучших пилотов. Цель — загнать «Сейбр» на советский аэродром — достигнута не была, однако удалось добыть практически целый самолет, брюхом вспахавший песчаный пляж. Сталин приказал скопировать американский образец, но генсека удалось убедить, что «Сейбр» не имеет принципиальных преимуществ перед МиГ-15.

По политическим мотивам

И все-таки Советский Союз в послевоенное время допускал закупки зарубежных видов вооружения и техники, а также отдельных комплектующих. Некоторые не столь значимые образцы было дешевле и быстрее закупать за границей, чем запускать собственное производство. Этим объясняется решение отдать в начале 60-х годов в Чехословакию производство учебно-тренировочных самолетов. Однако здесь можно усмотреть и политические мотивы — для стимулирования экономики ЧССР.

Некоторые исследователи называют закупку чехословацких самолетов некой негласной компенсацией за интервенцию 1968 года. До сих пор основу парка учебно-тренировочной авиации России и стран СНГ составляют чешские самолеты L-39. [С-BLOCK]

Польша для Советского Союза строила средние десантные корабли проектов 770, 771 и 773, а также большие десантные корабли проекта 775. Всего с 1964-й по 1986 годы были построены 135 таких судов и их модификаций. Эти корабли заслужили у нас весьма высокую оценку за их конструктивную простоту, малую стоимость и экономичность в эксплуатации.

Большие десантные корабли за время своей службы принимали участие в самых различных операциях, в частности, во время военного конфликта в 1986 году в Йемене, не понеся при этом потерь.

Незадолго до прекращения существования Варшавского договора ГДР построила для Советского Союза 28 малых противолодочных кораблей проектов 133.1 и 1331М, которые и сегодня эксплуатируются в береговой охране Кронштадта.

Недостающие элементы

СССР делал закупки не только в странах соцлагеря, но и в капиталистических государствах. В начале 1980-х годов в Японии были закуплены шины Bridgestone для транспортно-пусковой установки МАЗ-7904 мобильного ракетного комплекса «Целина». Расходы были оправданы тем, что шины трехметрового диаметра советская промышленность попросту не производила. В отличие от многочисленных закупок образцов для копирования это приобретение предназначалось для непосредственного использования. Также японская составляющая — вещество хладон — использовалась в системе химического пожаротушения атомной подводной лодки «Комсомолец».

В начале 1980-х годов советские военные усиленно искали возможности скрыть свои подводные лодки от американских гидролокаторов. Одним из решений стала покупка высокоточных токарных станков из Японии, которые позволяли изготавливать корпуса и винты субмарин, значительно понижающие уровень издаваемого ими шума. «Битву за тишину» тогда выиграть не удалось, однако дальность обнаружения наших подлодок американскими акустическими системами снизилась с десятков до нескольких километров.