Американки стали носить обувь из бутылок

Мир потихоньку учится не производить новое, не переработав старое. Так, в Нидерландах, например, одежда в сэконд-хенде может быть дороже, чем новая. И люди готовы за это платить, потому что им нравится считать, что они тем самым спасают планету.

Американки тоже решили, что хотят поучаствовать в социальном эксперименте. Так в их жизни появились балетки и мокасины по цене от 125 до 165 долларов за пару. «Фишка» обуви в том, что она делается из пластиковых бутылок из-под воды. Конечно, речь идет о вторсырье. Люди выкидывают пластиковые бутылки, их перерабатывают — и получают не сильно дышащие, зато спасающие мир балетки. О том, готовы ли вы надеть такую обувь, вы можете судить, просмотрев эту фотогалерею.

К слову, бизнес здорово поднялся всего за два года. Особенно полюбили балетки из бутылок жительницы Нью-Йорка и Сан-Франциско — городов, которые американцы считают очень стильными и продвинутыми. За эти два года было переработано 12 млн пластиковых бутылок — чтобы обеспечить балетками всех желающих. А в последнее время здесь можно видеть и кроссовки из бутылок.