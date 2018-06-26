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Американки стали носить обувь из бутылок
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Американки стали носить обувь из бутылок 

Рамблер 26 июня 2018
Чтобы обеспечить балетками всех желающих, за два года извели 12 млн бутылок.
1/6  Люди потихоньку учатся не производить новое, не переработав старое.
Фото:
2/6  Так выглядят балетки из пластиковых бутылок.
Фото:
3/6  И в них реально фотографируются не только собаки, но и девушки.
Фото:
4/6  А вот это мокасины из переработанных пластиковых бутылок.
Фото:
5/6  Модель балеток с закругленным носом.Из вторсырья.
Фото:
6/6  Ноу-хау стоит от 125 до 165 долларов за пару обуви.
Фото:
Мир потихоньку учится не производить новое, не переработав старое. Так, в Нидерландах, например, одежда в сэконд-хенде может быть дороже, чем новая. И люди готовы за это платить, потому что им нравится считать, что они тем самым спасают планету.
Американки тоже решили, что хотят поучаствовать в социальном эксперименте. Так в их жизни появились балетки и мокасины по цене от 125 до 165 долларов за пару. «Фишка» обуви в том, что она делается из пластиковых бутылок из-под воды. Конечно, речь идет о вторсырье. Люди выкидывают пластиковые бутылки, их перерабатывают — и получают не сильно дышащие, зато спасающие мир балетки. О том, готовы ли вы надеть такую обувь, вы можете судить, просмотрев эту фотогалерею.
К слову, бизнес здорово поднялся всего за два года. Особенно полюбили балетки из бутылок жительницы Нью-Йорка и Сан-Франциско — городов, которые американцы считают очень стильными и продвинутыми. За эти два года было переработано 12 млн пластиковых бутылок — чтобы обеспечить балетками всех желающих. А в последнее время здесь можно видеть и кроссовки из бутылок.
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