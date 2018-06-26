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Создан первый в мире матрас для гигантской груди
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Создан первый в мире матрас для гигантской груди 

Рамблер 26 июня 2018
Фото: bravissimo
Для обладательниц большой груди поход на пляж всегда ассоциировался с мучительным поиском купальника, из которого бы не выпадало все "богатство". Несколько лет назад ситуация изменилась к лучшему — многие бренды стали ориентироваться на пышнотелых дам, но вот купание на матрасе все еще оставалось проблемой.
bravissimo
Бренд бюджетного белья Bravissimo первым решил исправить положение и выпустил матрас специально для женщин с очень большой грудью.
А началось все с первоапрельской шутки. Представители бренда заявили, что готовы сделать такую вещь, если она будет востребована. Реакция в соцсетях была настолько бурной, что компания тут же взялась за изготовление оригинального матраса.
Вы просили, мы сделали!
— говорится в описании товара на сайте компании.
bravissimo
Стоимость вещи составляет 25 фунтов стерлингов и уже пришлась по душе многим пышногрудым представительницам прекрасного пола.
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