Создан первый в мире матрас для гигантской груди

Для обладательниц большой груди поход на пляж всегда ассоциировался с мучительным поиском купальника, из которого бы не выпадало все "богатство". Несколько лет назад ситуация изменилась к лучшему — многие бренды стали ориентироваться на пышнотелых дам, но вот купание на матрасе все еще оставалось проблемой.

bravissimo

Бренд бюджетного белья Bravissimo первым решил исправить положение и выпустил матрас специально для женщин с очень большой грудью.

А началось все с первоапрельской шутки. Представители бренда заявили, что готовы сделать такую вещь, если она будет востребована. Реакция в соцсетях была настолько бурной, что компания тут же взялась за изготовление оригинального матраса.

Вы просили, мы сделали!

— говорится в описании товара на сайте компании.

bravissimo

Стоимость вещи составляет 25 фунтов стерлингов и уже пришлась по душе многим пышногрудым представительницам прекрасного пола.