Голландцы создали дом из картона

Голландская компания Fiction Factory представила компактный дом, в конструкции которого используется прессованный картон высокой прочности. Такой дом можно построить всего за 24 часа, а прослужит он около 100 лет. Стоимость инновации — 30 тысяч евро. В данный момент домики продаются лишь в некоторых частях Европы, где за ними выстраиваются очереди.

С голландского слово Wikkelhouse переводится как «дом-обертка». Процесс создания необычного жилья действительно напоминает процесс обертывания: каркас дома оборачивается 24 слоями картона. По сути, каждый такой дом — это индивидуальный проект, ведь все они немного отличаются друг от друга размерами.

Каждый дом собирается из пяти-шести картонных модулей весом по 500 кг, которые легко соединяются между собой с помощью экологичного клея. Заказчик сам выбирает необходимый размер жилья. Кроме того, Wikkelhouse не требует глубоких фундаментов, что облегчает его установку. Как заявляет компания-разработчик, сборка дома осуществляется всего за 24 часа одной строительной бригадой.

Картон обрабатывается водоотталкивающей пропиткой, а для дополнительной прочности конструкцию укрепляют деревом.

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Постройка отличается устойчивостью и прочностью. Ее общий вес составляет всего 3 тонны, поэтому фундамент такому дому не нужен.

Внутри и снаружи дом отделан водонепроницаемой пленкой, наклеенной на деревянную поверхность. Это позволяет защитить интерьер и экстерьер дома от неблагоприятных погодных условий.

Весь материал, из которого сделан Wikkelhouse, подлежит вторичной переработке.

С обеих сторон дома расположены стеклянные фасады для максимизации естественного освещения.

Интерьер дома тщательно продуман. Его можно трансформировать по предпочтениям заказчика, а за дополнительную плату — добавить ванную комнату и кухню.

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Для дома предусмотрено подключение как центральных, так и автономных коммуникаций.

В данный момент компания принимает предварительные заказы на изготовление картонного жилья: домики продаются в нескольких европейских странах. Производители изготавливают только 20 таких домов в год «для обеспечения высочайшего качества». Wikkelhouse устанавливают как в городской, так и в сельской местности. Например, подобный дом есть на территории Амстердамского университета, где используется в качестве аудитории для занятий.

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Компания-производитель также экспериментировала с размещением Wikkelhouse на плавучей платформе.