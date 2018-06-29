Елизавета II получила £37 млн, сдавая морское дно

Этот год станет очень прибыльным для королевы.

Дело не только в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая по оценке экспертов принесла британской казне более 1 миллиарда фунтов.

Корпорации The Crown Estate Ltd., которая контролируется правительством Соединенного Королевства и управляет активами монараха, заработала 49 миллионов долларов на сдаче в аренду морского дна под ветряные генераторы. Стоит отметить, что все доходы корпорации The Crown Estate Ltd. поступают непосредственно в министерство финансов , и лишь часть из них получает монаршая семья, которая использует эти деньги на содержание дворцов и резиденций.

Это самый прибыльный бизнес Елизаветы, в чьих владениях недвижимость и земля. На сегодняшний день Великобритания считается мировым лидером по добыче электроэнергии с помощью морских ветряков.