Елизавета II получила £37 млн, сдавая морское дно 

Этот год станет очень прибыльным для королевы.

Корпорации The Crown Estate Ltd., которая контролируется правительством Соединенного Королевства и управляет активами монараха, заработала 49 миллионов долларов на сдаче в аренду морского дна под ветряные генераторы. Стоит отметить, что все доходы корпорации The Crown Estate Ltd. поступают непосредственно в министерство финансов , и лишь часть из них получает монаршая семья, которая использует эти деньги на содержание дворцов и резиденций.