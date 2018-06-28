Виллу модельера продают за 10 млн евро

Виллу влюбленного в кошку модельера выставили на продажу

В Гамбурге (Германия) на продажу выставили виллу, которая принадлежала немецкому модельеру Карлу Лагерфельду . Ее оценили в 10 миллионов евро, передает Daily Mail.

Лагерфельд владел этим особняком в течение семи лет — с 1989-го по 1997 год, однако прожил там в общей сложности всего три месяца.

Здание было построено в 1920-х годах для судоходного страховщика Германа Витте, изначально там был один этаж, но через несколько лет был достроен второй. Дизайн виллы выдержан в римском стиле.

После покупки дома Лагерфельд переименовал его в Виллу Жако, назвав его в честь партнера Жака де Башера, скончавшегося в 1989 году от СПИДа, вскоре после окончания реконструкции особняка.

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. Одним из источников вдохновения для модельера служит его кошка по кличке Шупетт, которой он неоднократно признавался в любви. Лагерфельд создает коллекции в ее честь и снимает питомицу в рекламе.