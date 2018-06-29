Отвратительные сувениры, которые привозят из отпуска

Каждый год туристы тратят на сувенирную продукцию около миллиарда евро. Это огромная сумма и многие страны (особенно экзотические) выстраивают свои бюджеты именно на кошельках путешественников. Магниты, брелоки, странные, не похожие ни на что поделки с логотипами городов — все это можно встретить повсюду. А вот эти, крайне необычные и даже мерзкие сувениры стоит обходить стороной: поверьте, за такой подарочек никто из друзей вам спасибо не скажет.

Сумочка из жабы

Филиппины

Искусственное? Как бы не так. Местные мастера приспособились изготавливать сумочки и кошельки из самых настоящих жаб. Зато, наверное, такое никто потом не украдет!

Брелок из кенгуру

Австралия

Нет, не из всего кенгуру. Только из мошонки бедного зверя. Непонятно, кто вообще может захотеть повесить себе на ключи чью-то мошонку, но, говорят, спрос есть.

Вино из змеи

Китай

В Поднебесной считается, что спиртные напитки, настоянные на ядовитых змеях, обладают чудесными лечебными свойствами. Обычно на кобрах настаивают рисовую водку: этанол денатурирует змеиный яд, так что пить такое совсем не опасно. Но мерзко.

Сушеные головы

Эквадор

Эквадорские индейцы-хиваро — единственные в мире обладатели сакрального мастерства по изготовлению сушеных голов, так называемых тсантса. Конечно, на легальный рынок сейчас уходят только материалы из обезьяньих голов, а вот на черном вполне можно найти и человеческую.

Пиво из слоновьих отходов

Япония

Японцы — те еще извращенцы. Только в этой стране можно купить такие странные штуковины, как, например, пиво из слоновьих фекалий. Непонятно, кто додумался сначала кормить слонов кофейной вишней, а затем извлекать из отходов косточки, но технология изготовления знаменитого японского пива Un, Kono Kuro именно такова.