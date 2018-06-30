В Шотландии обнаружили любовное послание в бутылке

На пляже Прествик в Южном Эйршире (Шотландия) женщина обнаружила любовное послание, запечатанное в бутылку.

Элисса Уилсон рассказывает, что случайно обратила внимание на небольшую бутылку из-под виски, которая лежала на берегу, обвитая морскими водорослями. Женщина признается, что вряд ли заметила бы тару среди прочего мусора, если бы не кусочек красной бумаги, помещенный внутрь нее.

Оказалось, что в бутылке находится любовное послание. Вернее, рассказ о любви.

Автором записки является женщина по имени Сара. Свое послание она и ее супруг решили отправить в путешествие по волнам в честь годовщины свадьбы.

Бутылка, найденная Элиссой, проделала долгий путь: в записке указано, что супруги бросили ее в воду на острове Скай, который находится в 200 милях от Южного Эйршира.

Элисса говорит, что решила найти женщину, которая отправила письмо, и опубликовала снимок бутылки на своей страничке в Facebook. Правда, Уилсон отмечает, что не знает, когда именно было написано послание: Сара не поставила дату.

Но Элисса не отчаивается и уверена, что сможет найти отправителей письма. Она говорит, что «любовная бутылочка» дожидается хозяйку на подоконнике ее кухни, и в любой момент готова передать ее Саре.