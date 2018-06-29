Почему в самолётах синие кресла

Замечали ли вы, что сиденья в салоне почти всегда отделаны синим? Другие цвета тоже применяются, но это происходит очень редко. Почему же именно синий выбирают для сидений?

Синие кресла появились в самолётах несколько десятков лет назад. Исследования говорят, что синий цвет у большинства людей ассоциируется с безопасностью и надёжностью, а эти ощущения в полёте немаловажны. На тёмно-синей обивке менее заметны загрязнения, поэтому тщательную уборку в салоне можно проводить чуть реже. Кстати, в бизнес-классе сидения часто имеют более светлую обивку, поскольку в бизнес-салоне пассажиров летает меньше. В семидесятые годы некоторые авиакомпании начали устанавливать в лайнерах кресла красного цвета, но позже от них отказались. Авиаперевозчики отметили, что красная обивка нервирует пассажиров и делает их агрессивными.

Кстати, материал обивки тоже выбирается не просто так. В самолётах, предназначенных для длительных перелётов, используют ткань, которая позволяет коже дышать. А в лайнерах, рассчитанных на короткие перелёты, применяют искусственную кожу, потому что пятна с неё удалить проще, а изнашивается она меньше.