Вещи, которые используют не так, как задумано

Нас окружают привычные вещи, которыми мы ежедневно мы пользуемся. Между тем, некоторые из них изначально были созданы для иного применения.

1. Воздушные шары. Сегодня они ассоциируется у нас с праздником и весельем, но в момент появления у них была другая функция. Ацтеки скручивали из надутых кишок животных фигурки животных и сжигали их во время ритуальных обрядов.

2. Тени для век. Это средство макияжа есть в косметичке каждой девушки, но в Древнем Египте ими активно пользовались и мужчины. Тени наносили на кожу для защиты век от палящего солнца.

3. Капюшон. Остроконечные капюшоны носили представители монашеского ордена капуцинов. Капюшоны позволяли скрывать лица и сохранять инкогнито.

4. Шрифт Брайля. Этот шрифт в наши дни используют слепые люди. Создатель Луи Брайль взял за основу созданный в начале века шрифт, который применялся военными для кодировки сообщений и чтения в любых условиях.

5. Незамысловатые компьютерные игры «Косынка» и «Сапёр» — настоящий хит девяностых годов, они позволяли офисным работникам отвлечься или попросту дотянуть до конца рабочего дня. Между тем, придумали их для тренировок. Компьютерные мышки появились чуть позже, чем сами компьютеры, и многим людям сложно было научиться работать мышью. С помощью «Косынки» и «Сапёра» можно было отточить навык в простой игровой форме.