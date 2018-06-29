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Человекоподобный робот-каскадер от Disney
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Человекоподобный робот-каскадер от Disney 

Популярная механика 34 минуты назад
Фото: Популярная механика
Интересно, что сделать убедительного робота-каскадера, совершающего головокружительные прыжки, гораздо легче, чем робота, чья походка будет походить на человеческую. И сейчас исследовательский отдел Disney’s Imagineering сталкивается с этой проблемой, так как количество персонажей, находящихся в распоряжении компании растет, а аниматроники в парках не развиваются.
Новый отдел компании называется Stuntronics, и именно он взял на себя задачу создания робота-каскадера. Тот имеет человекоподобную форму, может раскачиваться на веревке, принимать героические позы, корректировать траекторию прыжка прямо в полете и приземляться каждый раз ровно в заданной точке. В робота встроены акселерометр и гироскоп. Ну и в действии он производит изрядное впечатление.
Но еще более поражает то, как быстро прогрессирует эта технология. В мае Disney представила предшественника Stuntronics. Это был забавный небольшой робот под названием Stickman, но представлял он просто сочленение сервомоторов и сенсоров. Нового же робота издали можно принять даже не за человека, а за настоящего супергероя.
Пока такие роботы будут действовать только в парках Disney, но, возможно, они откроют новые возможности для съемок фильмов и постановки трюков, так как они точно и без проблем могут делать то, что для людей может обернуться инвалидностью.
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