В церкви нашли монеты с изображением дьявола 

В Великобритании в ходе работ по реконструкции древней церкви Батского аббатства были обнаружены странные монеты с изображением дьявола.
По сообщению Fox News, на загадочных деньгах кроме совершенно не подходящего для монет рисунка находится надпись «Город дьявола» («Civitas diaboli»). На другой же стороне монеты обозначено предполагаемое время ее изготовления — «13 мая 1973 года. Анхольт».
Ученые, изучившие находку склонны считать, что монеты не стоит считать чем-то уникальным. Специалисты полагают, что монеты, скорее всего, являются чьим-то розыгрышем.
Однако другие исследователи не исключают того факта, что деньги со странным рисунком могут быть действительно как-то связаны с необитаемым островом Анхольт у побережья Дании, на котором были обнаружены следы человеческих жертвоприношений.