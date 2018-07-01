В церкви нашли монеты с изображением дьявола

В Великобритании в ходе работ по реконструкции древней церкви Батского аббатства были обнаружены странные монеты с изображением дьявола.

По сообщению Fox News , на загадочных деньгах кроме совершенно не подходящего для монет рисунка находится надпись «Город дьявола» («Civitas diaboli»). На другой же стороне монеты обозначено предполагаемое время ее изготовления — «13 мая 1973 года. Анхольт».

Ученые, изучившие находку склонны считать, что монеты не стоит считать чем-то уникальным. Специалисты полагают, что монеты, скорее всего, являются чьим-то розыгрышем.

Однако другие исследователи не исключают того факта, что деньги со странным рисунком могут быть действительно как-то связаны с необитаемым островом Анхольт у побережья Дании, на котором были обнаружены следы человеческих жертвоприношений.