В Англии выпустили мягкие игрушки с интимной деталью

Компания Herdy предложила своим покупателям серию плюшевых баранов с ярко выраженными гениталиями.

В лимитированном выпуске всего 250 экземпляров. Новинку уже анонсировали как "первый Тедди с яичками". Напомним, что Тедди — имя плюшевого медвежонка, самой популярной мягкой игрушки в Западной Европе и Америке.

Такая игрушка продается в коробке ручной работы и стоит 129 фунтов (10 с половиной тысяч рублей).

herdy.co.uk

Таким необычным образом компания отметила свое десятилетие.

Покупатели впрочем, нашли пикантную деталь очень милой. Судя по всему, плюшевые бараны будут иметь успех на рынке не только у детей, но и у взрослых.