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В Англии выпустили мягкие игрушки с интимной деталью
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В Англии выпустили мягкие игрушки с интимной деталью 

Рамблер 2 июля 2018
Фото: herdy.co.uk
Компания Herdy предложила своим покупателям серию плюшевых баранов с ярко выраженными гениталиями.
В лимитированном выпуске всего 250 экземпляров. Новинку уже анонсировали как "первый Тедди с яичками". Напомним, что Тедди — имя плюшевого медвежонка, самой популярной мягкой игрушки в Западной Европе и Америке.
Такая игрушка продается в коробке ручной работы и стоит 129 фунтов (10 с половиной тысяч рублей).
herdy.co.uk
Таким необычным образом компания отметила свое десятилетие.
Покупатели впрочем, нашли пикантную деталь очень милой. Судя по всему, плюшевые бараны будут иметь успех на рынке не только у детей, но и у взрослых.
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