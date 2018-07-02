В Англии выпустили мягкие игрушки с интимной деталью 

Компания Herdy предложила своим покупателям серию плюшевых баранов с ярко выраженными гениталиями.
В лимитированном выпуске всего 250 экземпляров. Новинку уже анонсировали как "первый Тедди с яичками". Напомним, что Тедди — имя плюшевого медвежонка, самой популярной мягкой игрушки в Западной Европе и Америке.
Такая игрушка продается в коробке ручной работы и стоит 129 фунтов (10 с половиной тысяч рублей).
herdy.co.uk
Таким необычным образом компания отметила свое десятилетие.
Покупатели впрочем, нашли пикантную деталь очень милой. Судя по всему, плюшевые бараны будут иметь успех на рынке не только у детей, но и у взрослых.