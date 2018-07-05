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Сколько стоят сверхдлинные джинсы
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Сколько стоят сверхдлинные джинсы 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: @bronze56k
В онлайн-магазине американского бренда Bronze 56k появились супердлинные джинсы. Создатели говорят, что вдохновлялись темой очень длинных рукавов, которые закрывают кисти.
Длина брюк составляет почти 267 сантиметров, они состоят из трех отдельных кусков материала разного цвета: голубого, бледно-голубого и синего. На сайте бренда сверхдлинные джинсы продают под названием Sophisticated adult entertainment, что переводится на русский язык как "Изысканное развлечение для взрослых". Кроме того, к брюкам прилагается шуточное описание: "Что? Вы это купите!". Джинсы можно приобрести по цене 500 долларов.
Bronze 56k — скейт-бренд из Нью-Йорка, выпускающий также одежду с принтами, обыгрывающими айдентику Windows ’95 и другого устаревшего программного обеспечения.
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