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Разработчики Boston Dynamics презентовали нового робогепарда. Видео
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Разработчики Boston Dynamics презентовали нового робогепарда. Видео 

360tv.ru 51 минуту назад
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала нового четвероногого робота Cheetah 3 (Гепард 3), который умеет прыгать и вставать на задние конечности. Об этом сообщил «Ридус».
«Все трюки полагаются на алгоритмы, извлекающие информацию из ног робота по 20 раз в секунду и помогающие ему предсказать, что может случиться и как справиться с неизвестными силами», — уточнили в Boston Dynamics.
Робогепард обладает еще одной уникальной возможностью — он ориентируется в пространстве без камер, полагаясь только на тактильную информацию.
В планах разработчиков — использование Cheetah 3 при исследовании различных территорий, так как он может забираться на высокие объекты и проникать в небольшие локации благодаря своей ловкости и кошачьей пластике.
В Пентагоне заинтересовались разработкой гарвардских ученых, которые создали микроробота‐таракана, умеющего плавать и нырять. Благодаря этой разработке можно проводить исследования любой продолжительности под водой, а также на поверхности.
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