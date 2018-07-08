Костюм для виртуальной реальности уже создан

Первый в мире костюм для виртуальной реальности скоро появится в продаже.

Создатели вдохновились фильмом "Первому игроку приготовиться", герои которого играли в таких костюмах. Суть разработки в том, костюм отслеживает движения человека и передает их его аватару в виртуальной реальности. Если аватар получает травмы в игре, то в реальной жизни человек, надевший такой костюм, испытывает те же ощущения.

Этот костюм называется HoloSuit, в нем установлено 36 датчиков движения, 9 точек обратной связи на теле и 10 — на пальцах. Он полностью беспроводной, может подключаться к смартфонам, планшетам и компьютерам и поддерживается операционными системами Android, iOS и Windows

Средства на производство костюма собрали с помощью платформы Kickstarter, планируется, что в продажу он поступит в ноябре и будет стоить 999 долларов.