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Костюм для виртуальной реальности уже создан
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Костюм для виртуальной реальности уже создан 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Первому игроку приготовиться"
Первый в мире костюм для виртуальной реальности скоро появится в продаже.
Создатели вдохновились фильмом "Первому игроку приготовиться", герои которого играли в таких костюмах. Суть разработки в том, костюм отслеживает движения человека и передает их его аватару в виртуальной реальности. Если аватар получает травмы в игре, то в реальной жизни человек, надевший такой костюм, испытывает те же ощущения.
Этот костюм называется HoloSuit, в нем установлено 36 датчиков движения, 9 точек обратной связи на теле и 10 — на пальцах. Он полностью беспроводной, может подключаться к смартфонам, планшетам и компьютерам и поддерживается операционными системами Android, iOS и Windows
Средства на производство костюма собрали с помощью платформы Kickstarter, планируется, что в продажу он поступит в ноябре и будет стоить 999 долларов.
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