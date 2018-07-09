Как делают туалетную бумагу и крабовые палочки

Знаете ли вы, как создаются популярные сладости и напитки? На заводах подавляющая часть процессов автоматизирована, но следить за этапами производства от этого не менее интересно.

1. «Киндер сюрприз». Сначала формы в виде половинок яиц заполняют горячим шоколадом, а после быстро остужают. Затем так же заливается шоколад. Потом в половинки яиц закладывают контейнеры с игрушками, половинки соединяют и упаковывают.

2. Зубочистки. Зубочистки делают из обычных поленьев. Предварительно отделяют кору, которая не годится для изготовления зубочисток, после полено разрезают острейшими ножами на длинные ленты, а их, в свою очередь, разрезают на тонкие палочки. Затем палочки несколько часов сушатся, после ещё пару часов полируются в барабане, и затачиваются.

3. Туалетная бумага. Бумагу производят из макулатуры, которую размачивают в горячей воде. С помощью особых реагентов с бумаги удаляют чернила и краску, потом снова перемешивают, добиваясь получения однородной массы. Её пропускают через пресс, в результате получаются тонкие листы, которые после отбеливания снова пропускают через пресс, набивающий узор. После бумагу наматывают на картонную втулку и разрезают на стандартные рулоны.