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Самые бесполезные изобретения в мире
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Самые бесполезные изобретения в мире 

Рамблер 1 час назад
Ежедневно в мире изобретают сотни новых вещей, но лишь небольшая часть из них действительно полезные. А вот примеры некоторых совершенно бесполезных вещиц, которые зачем-то придумали люди.
1. Куртка-парашют. В начале прошлого века французский изобретатель озаботился безопасностью пилотов, выпрыгивающих из падающих самолётов и придумал куртку-парашют. Она выглядела странно, но изобретатель решил убедить всех в её эффективности. Мужчина спрыгнул с Эйфелевой башни, но, увы, куртка его не спасла.
2. Электрическая маска для лица. Предполагалось, что посредством электрических импульсом маска будет воздействовать на кожу лица и избавлять от морщин. Но пользователям не понравилось, что маска придавала вид фантастического убийцы, так что изобретение популярности не получило.
3. Бандаж для шеи. Идея была интересной, ведь проблемы с шеей испытывают очень много людей, а посещать массажиста — удовольствие недешёвое и требующее времени. Но придуманное разработчиками приспособление выглядело по-настоящему и страшно и больше походило на орудие пыток, да и эффективность его оказалась сомнительной.
4. Свинцовое топливо. В двадцатых годах прошлого века в топливо добавляли свинец, поскольку это предположительно уменьшало износ двигателя. Однако в реальности свинец не оказывал защитного действия на части двигателя, зато негативно влиял на здоровье людей.
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