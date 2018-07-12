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На Урале создали устройство для реабилитации людей с травмами ног
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На Урале создали устройство для реабилитации людей с травмами ног 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
В Челябинске разработали устройство для реабилитации после тяжелых травм ног, обучения ходьбе детей с диагнозом ДЦП и оптимизации техники спортсменов.
Ученые уже запатентовали прибор, сообщает пресс-служба ЮУрГУю
В сообщении говорится, что в отличие от аналогов, челябинский прибор позволяет задействовать все суставы нижних конечностей. Оно может применяться при травмах коленного, тазобедренного и голеностопного сустава.
Также оно обладает важной функцией имитации ходьбы, что позволяет сохранить навык ходьбы при серьезных травмах. Детям с ДЦП оно поможет ходить правильно. В спорте — оптимизировать лыжный шаг.
По информации пресс-службы, сейчас специалистам предстоит создать опытный образец и начать тестирование. В дальнейшем они намерены выпустить серию устройств для реабилитации после тяжелых травм.
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