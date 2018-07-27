Рюкзак инфлюэнсера

Без каких гаджетов не могут прожить лидеры мнений.

Любой современный человек окружен гаджетами. Они стали нашими верными помощниками, проводниками, а иногда и собеседниками. Гаджеты занимают огромное место в нашей жизни. Мы разобрались в том, без каких устройств не могут представить своей жизни инфлюэнсеры.

Главный гаджет в жизни любого инфлюэнсера — тот, который обеспечивает ему связь с подписчиками. Поэтому в кармане любого лидера мнений всегда лежит смартфон. Для тех блогеров, кто в основном общается с аудиторией через Instagram, главным в телефоне является камера и разрешение экрана, поэтому они выбирают последнюю модель iPhone или топовый Samsung.

Сейчас это iPhone X и Samsung Galaxy S8/S8+. Изделие от Apple и вовсе получил негласное прозвище «лучшего гаджета для инфлюэнсера» за его продвинутую камеру, наличие портретного режима съемки, аккумулятор большой емкости. Но в США и Европе хватает инфлюэнсеров, общающихся через Twitter. Необходимость постоянно набирать текст выводила для них на первую позицию Blackberry с его клавиатурой. Увы, канадский производитель также вынужден был отказался от традиционной клавиатуры в пользу полноразмерного экрана. Возможно поэтому целый ряд знаменитостей пользуется старыми моделями Blackberry.

Необходимость постоянно находиться на связи с подписчиками и снимать много контента приводит к тому, что смартфон быстро разряжается, поэтому любой уважающий себя инфлюэнсер не может обойтись без внешних портативных источников питания. Это может быть, как чехол с интегрированным в него дополнительным аккумулятором, так и отдельный power bank.

Популярные стримеры и видеоблогеры не обходятся без стабилизаторов, тем более что в последние годы появились устройства не только для фотоаппаратов, но и для смартфонов.

Существуют как стабилизаторы с встроенными камерами, изображение с которых транслируется на смартфон, так и устройства, которые используют камеру смартфона. После того, как их камеры стали не уступать полноценным фотоаппаратам, все больше инфлюэнсеров снимают только на них, поэтому устройства вроде DJI Osmo лежат в рюкзаке всех уважающих себя видеоблогеров и стримеров.

Тем не менее, фотоаппараты не сказали своего последнего слова. Времена, когда в Instagram можно было выкладывать не слишком качественные фотографии, остались в далеком прошлом. Сейчас все больше блогеров и инфлюэнсеров выкладывают в социальные сети лишь высококачественные фотографии, снятые на фотоаппарат. Свою роль играет и появление более компактных камер, которые хоть и лишены зеркал, но позволяют менять объектив и получать фотографии высокой четкости и качества.

Такие камеры предлагают не только гиганты вроде Canon и Nikon, но и легендарный бренд Leika. На эти модные маленькие фотоаппараты не стыдно не только не снимать, но и выложить их самих в Instagram.

Еще один неизменный спутник инфлюэнсера — умные часы, которые не только помогают владельцу оставаться на связи с аудиторией, но и являются стильным аксессуаром. Любой уважающий себя инфлюэнсер является обладателем смарт-часов Apple Watch 3 или Samsung Gear S3 в зависимости от того, каким смартфоном он пользуется. Но есть и любители Huawei и Sony.

В силу того, что лидеры мнений обязаны быть на острие прогресса, то и наушники у них всегда максимально продвинутые. Главный хит среди инфлюэнсеров и селебрети — Beats by Dre. Контрольный пакет компании, созданной легендой хип-хопа Dr. Dre в 2006 году, в 2010 году была продан HTC за 309 миллионов долларов.

В силу того, что для миллениалов и поколения Z важен новый опыт, среди инфлюэнсеров популярны вейпы, электронные сигареты и устройства для нагревания табака. Существует достаточно много блогеров, специализирующихся на обзорах таких устройств. Одной из самых последних новинок в табачной индустрии являются устройства для нагревания табака, такие как glo

Табак в них не горит при температуре 900 градусов, а нагревается до 240 градусов по Цельсию. Гаджет glo отличает батарея большой емкости, которой хватает на 30 сессий, а также стильный внешний вид. Кроме того, glo можно использовать во многих помещениях, а значит блогер не упустит ни один ценный кадр.

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Еще одна новинка, стремительно набирающая популярность — очки виртуальной и дополненной реальности. VR-очки создают такие лидеры индустрии, как Sony, так и стартапы вроде Oculus.

Несмотря на то, что подобные устройства только завоевывают популярность, инфлюенсеры уже активно используют их в своей жизни. Ведь для многих из них действует правило: ты — те гаджеты, которые используешь.

Информация о технологии нагреваемого табака предоставлена АО «МУМТ» и предназначена для совершеннолетних потребителей.