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Воровскую монету XVII века нашли на Маросейке
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Воровскую монету XVII века нашли на Маросейке 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: pixabay.com
Московские археологи нашли пятикопеечную монету, заточенную для того, чтобы незаметно разрезать карманы. Артефакт XVII века обнаружили на пересечении Армянского переулка и Маросейки. Об этом сообщили на сайте столичного мэра.
Самодельный инструмент нашли на территории, где проводится ремонт городской коммуникации. Пятикопеечная монета отчеканена между 1763 и 1796 годами и, вероятно, использовалась для самообороны. Обычно воры с помощью таких монет — писок (от французского depicer — разрезать, срезать) — незаметно резали сумки и карманы.
Монета довольно крупная, диаметр составляет 4,6 сантиметра. Такие артефакты часто встречаются в детективах, но редко — археологами в наше время. Весной этого года двухкопеечную медную писку обнаружили и в Соймоновском проезде, рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
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