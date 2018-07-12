Воровскую монету XVII века нашли на Маросейке

Московские археологи нашли пятикопеечную монету, заточенную для того, чтобы незаметно разрезать карманы. Артефакт XVII века обнаружили на пересечении Армянского переулка и Маросейки. Об этом сообщили на сайте столичного мэра.

Самодельный инструмент нашли на территории, где проводится ремонт городской коммуникации. Пятикопеечная монета отчеканена между 1763 и 1796 годами и, вероятно, использовалась для самообороны. Обычно воры с помощью таких монет — писок (от французского depicer — разрезать, срезать) — незаметно резали сумки и карманы.