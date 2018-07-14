Ещё
В Дании найдены смертельно ядовитые книги
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Дании найдены смертельно ядовитые книги 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
В одном из датских университетов ученые обнаружили удивительную находку: книги, покрытые огромным количеством смертельного яда.
Три книги, датируемые XVI — XVII веками, особенно изучались исследователями. Причина в том, что на них использовались фрагменты древних манускриптов. Но в определеный момент работа была приостановлена, так как было сложно что-либо разобрать из-за плотного слоя краски. Как оказалось после проверки посредством рентгеновского облучения, на переплетах вовсе не краска, а большой слой мышьяка.
Теперь книги помещены в специальный шкаф, а содержимое сканируется электронным способом.
Предполагается, что так люди много лет назад планировали уберечь книги от насекомых.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тюремные уловки, полезные в обычной жизни
Грязные истории Средневековья: корона через туалет
Места на планете, за посещение которых вас арестуют9
Как татаро-монголы изменили русских69
Найденные в Сибири мегалиты породили вопросы
Видео
04:14
Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее
Безумный мир
09:14
Дикий гигант против львов, крокодилов и носорогов
Безумный мир
02:07
Мужчина заменил лампочку и восхитил Сеть
Безумный мир
00:57
Певец Шура: я начинал бомжем, так и продолжаю!
Люди Недвижимость
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
13:39
Найденные в Сибири мегалиты породили вопросы
Места
02:58
Страшноватые снимки, сделанные для гугл-карт
Безумный мир
13:23
Кто и зачем построил Великую Китайскую стену
Места
10:00
Горячие жены миллиардеров
Люди
12:08
Засекреченные изобретения, которых мы не увидим
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение