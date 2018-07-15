В Китае создан робот, который помогает растениям

Китайский инженер и предприниматель Сунь Тяньки разработал робота, который сможет помочь растениям, чьи владельцы не успевают за ними следить.

Особенность данного робота в том, что он стремится к солнцу, а когда понимает, что уже хорошо прогрелся под солнечными лучами, переходит в тень. А кроме того, он умеет играть с человеком или домашними питомцами и танцевать.

Создателя робота впечатлила гибель подсолнуха, которому просто не хватило солнечного света. Сунь Тяньки подумал, что было бы здорово, если бы растения умели передвигаться. Спустя время он представил миру свое творение робота на шести лапках, напоминающих лапки паучка. Этот малыш может переносить на своей спине растения из тени на солнце и обратно. Теперь садоводам любителям не нужно думать о том, куда поставить горшок с цветком, достаточно поручить это разумному роботу.