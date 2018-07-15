Ещё
В Китае создан робот, который помогает растениям
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Китае создан робот, который помогает растениям 

Рамблер 1 час назад
Фото: Tianqi Sun
Китайский инженер и предприниматель Сунь Тяньки разработал робота, который сможет помочь растениям, чьи владельцы не успевают за ними следить.
Особенность данного робота в том, что он стремится к солнцу, а когда понимает, что уже хорошо прогрелся под солнечными лучами, переходит в тень. А кроме того, он умеет играть с человеком или домашними питомцами и танцевать.
Создателя робота впечатлила гибель подсолнуха, которому просто не хватило солнечного света. Сунь Тяньки подумал, что было бы здорово, если бы растения умели передвигаться. Спустя время он представил миру свое творение робота на шести лапках, напоминающих лапки паучка. Этот малыш может переносить на своей спине растения из тени на солнце и обратно. Теперь садоводам любителям не нужно думать о том, куда поставить горшок с цветком, достаточно поручить это разумному роботу.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пес выпал из самолета, побродил в пустыне и нашелся10
Места на планете, за посещение которых вас арестуют10
Как татаро-монголы изменили русских94
Котенок с человеческим лицом пугает соцсети41
Почему донские казаки не женились на русских283
Видео
04:14
Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее
Безумный мир
09:14
Дикий гигант против львов, крокодилов и носорогов
Безумный мир
02:07
Мужчина заменил лампочку и восхитил Сеть
Безумный мир
00:57
Певец Шура: я начинал бомжем, так и продолжаю!
Люди Недвижимость
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
13:39
Найденные в Сибири мегалиты породили вопросы
Места
02:58
Страшноватые снимки, сделанные для гугл-карт
Безумный мир
13:23
Кто и зачем построил Великую Китайскую стену
Места
10:00
Горячие жены миллиардеров
Люди
12:08
Засекреченные изобретения, которых мы не увидим
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение