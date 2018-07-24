Как добыть золото из старых часов

Во времена СССР очень многие корпусы часов покрывались позолотой. Сейчас мы покажем вам, как добыть это золото обратно!

Для начала часы нужно разобрать, отделив позолоченные детали. Их тщательно промывают, а затем заливают в лабораторной колбе азотной кислотой.

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Химическая реакция в колбе начнется мгновенно. Знатоки химии догадаются, что одновременно пойдет и значительное выделение газа: вот, почему повторять этот эксперимент самостоятельно и в домашних условиях мы вам не рекомендуем. Кислота — опасная штука.

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Постепенно кислота в колбе поменяет цвет от зеленого к синему. Выглядит все очень необычно. Азотная кислота растворит все, кроме самого золота.

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После тщательной фильтрации в колбе останутся золотые кусочки. Но и это еще далеко не конец: остались два важных этапа.

В результате из одних часов получается примерно 0.71 грамма золота. Это очень неплохо, учитывая его высокую пробу — тут и вовсе нет никаких примесей.