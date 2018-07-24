6 привычных вещей, которые очень вредят экологии

С наступлением курортного сезона многие заметили, в каком состоянии находятся наши пляжи и водоемы. Среди красивых летних фотографий легко найти снимки побережья, заваленного отходами. Я собрала предметы, которые чаще всего встречаются в морском, пляжном и другом мусоре. Многими из них мы пользуемся каждый день.

1. Рыболовные снасти

По данным National Geographic, печально известное Большое тихоокеанское мусорное пятно — крупнейшее скопление мусора, расположенное в северной части Тихого океана — в основном состоит из выброшенных рыболовных снастей. Мусор сюда приносят воды Северо-тихоокеанской системы течений. Согласно исследованию Гринпис 2007 года, океанский мусор вредит минимум 267 биологическим видам со всего мира. Тем не менее никаких конкретных усилий по ликвидации пятна пока предпринято не было, вся работа ограничивается исследованиями. В 2016 году ученые совершили экспедицию, в ходе которой обследовали пятно на 10 самолетах.

2. Пластиковые пакеты

Согласно исследованию, опубликованному в 2016 году в журнале «Морская биология», пластиковые пакеты входят в 20 худших видов пластикового мусора. Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) еще в 2014 году сообщило, что пластиковые пакеты — наиболее распространенный мусор, который вредит морским черепахам. Откажись от пластиковых пакетов и перейди на многоразовое хранение — так ты существенно поможешь экологии безо всяких усилий.

3. Крышки от бутылок

Проект AWARE Foundation, который сотрудничает с дайверами по всему миру и проводит природоохранные мероприятия, включил пластиковые крышки от бутылок в пятерку самых опасных загрязнителей океана. Они очень опасны для морских обитателей и птиц. Они принимают пробки за еду и погибают от удушения. То, что ты можешь сделать, — купить многоразовую бутылку, чтобы брать с собой в путешествия. Это лучшая альтернатива пластиковым бутылкам.

4. Сигаретные окурки

Исследование, опубликованное в журнале BMJ Journal Tobacco Control, сообщает, что сигаретные окурки — один из самых распространенных отходов, которые каждый год собирают при очистке пляжей. Кроме того, по оценкам исследователей, окурки составляют от 25% до 50% от придорожного мусора. Фильтры для сигарет в основном изготавливают из ацетата целлюлозы. Он тоже своего рода пластик, который попадает в водные пути. Я не буду убеждать тебя в том, насколько это вредная привычка. Но отказ от сигарет или хотя бы более осознанное употребление поможет и курильщику, и окружающей среде.

5. Воздушные шары

Воздушные шары — это всегда праздничное настроение. Но давай посмотрим правде в глаза — мало того, что они совершенно бесполезны, так еще и являются одним из самых больших источников загрязнения окружающей среды. В 2015 году американская служба водоохраны и дикой природы выпустила исследование, в котором подчеркивается, что традиция запускать воздушные шары губит птиц и морских обитателей. Этот ритуал мешает и самим людям. Так, в этом году выпускники в Якутске отметили окончание школы запуском воздушных шаров и оставили без света 34 тысячи жителей города. Шары запутались в проводах. Здоровая экология начинается с полезных привычек, поэтому людям стоит отказаться от вредных традиций и заменить их на что-то безобидное.

6. Обертки от еды

В годовом отчете проекта AWARE за 2017 год отмечается, что пластиковые обертки от еды составляют более 5% от общего количества мусора. Проблема в том, что пластик — это не биоразлагаемый мусор. Под действием света он лишь распадается на мелкие частицы, но не растворяется полностью. Экологию не спасти без общих усилий: адекватных мусорных реформ и природоохранных законов от государства, ответственного отношения от промышленных предприятий, экологичных инноваций. Но это не значит, что действия конкретного человека не имеют значения. Любые законы и изобретения потеряют смысл, если не люди не изменят культуру потребления, — а это под силу каждому из нас.

А как вы помогаете экологии?