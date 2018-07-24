Первую демозапись Боуи нашли в хлебнице на чердаке

10 января 2016 года ушел из жизни известный музыкант, певец и актер Дэвид Боуи . И спустя два с половиной года после его смерти найдена его первая демозапись, сделанная юным рокером в 1963 году, когда 16-летний Боуи выступал со своей группой "The Konrads". На записи звучит композиция "I Never Dreamed".

Находку обнаружил на чердаке в старой хлебнице бывший участник группы, барабанщик Дэвид Хэдфилд, и уже выставил ее на торги. Дэвид убежден, что запись имеет огромную историческую ценность. Ее цена составляет около 13 тысяч долларов.