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Первую демозапись Боуи нашли в хлебнице на чердаке
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Первую демозапись Боуи нашли в хлебнице на чердаке 

Рамблер 14 часов назад
Фото: globallookpress.com
10 января 2016 года ушел из жизни известный музыкант, певец и актер Дэвид Боуи. И спустя два с половиной года после его смерти найдена его первая демозапись, сделанная юным рокером в 1963 году, когда 16-летний Боуи выступал со своей группой "The Konrads". На записи звучит композиция "I Never Dreamed".
Находку обнаружил на чердаке в старой хлебнице бывший участник группы, барабанщик Дэвид Хэдфилд, и уже выставил ее на торги. Дэвид убежден, что запись имеет огромную историческую ценность. Ее цена составляет около 13 тысяч долларов.
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