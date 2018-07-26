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Игрушечная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса
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Игрушечная железная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса 

Рамблер 4 часа назад
Наверно нет такого мальчика, который не мечтал бы в детстве об игрушечной железной дороге размером с комнату. Однако некоторые не забывают свои мечты, будучи взрослыми, и даже воплощают их.
Так произошло с Герритом Брауном, который не забыл свою детскую страсть и построил в Гамбурге игрушечную железную дорогу размером в 1499 квадратных метров. Он назвал это впечатляющее зрелище Miniatur Wunderland ("Маленькая страна чудес"), и там действительно есть что посмотреть.
Длина железнодорожных путей составила 15400 метров, что обеспечило ей попадание в Книгу рекордов Гиннеса. Они проходят по миниатюрным макетам восьми стран — Германии, США, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Швейцарии и Италии. Скоро к ним присоединятся Монако и Франция.
Другие цифры также поражают воображение. Для Miniatur Wunderland сделано 2633 фигурок, 4340 зданий, 130 000 деревьев, 11 000 автомобилей, 60 самолётов и аэропорт. Аттракцион управляется с помощью пятидесяти компьютеров, сотрудники обеспечивают бесперебойное сообщение в этом железнодорожном мире.
Судья, которая проверила рекорд, получила фигурку, которая теперь тоже будет жить в "Маленькой стране чудес".
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