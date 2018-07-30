200 досок для серфинга Tesla продали за 15 часов

Компания Илона Маска Tesla выпускает не только электокары, но и самые разные брендированные вещи, например, шапки, рубашки, чашки и тому подобное.

На этот раз Tesla удивила поклонников тем, что выпустила доску для серфинга совместно с Lost Surfboards и Мэттом «Mayhem» Биолосом.

Всего было выпущено 200 досок, но на сайте товар "провисел" недолго. Через несколько часов позиция исчезла из каталога, но затем вернулась на место, правда с надписью "продано".

shop.tesla.com

Всего двух часов хватило на то, чтобы распродать двести досок. Отметим, что стоимость их была отнюдь не низкой. За одну доску нужно было выложить 1500 долларов. Однако среди преданных фанатов марки нашлось немало серферов, готовых потратиться на уникальную доску. Другие доски, которые выпускает Lost Surfboards, стоят около 700-800 долларов.

Первоначально предполагалось, что доски распродадутся за одну-две недели, но реальность превзошла все ожидания.