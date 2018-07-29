Гарри Поттер научит детей программировать

Лондонские разработчики выпустили специальный обучающий комплект для детей, который поможет им научиться программировать с помощью заклинаний из книг о Гарри Поттере

Обучающий набор Kano стоит 99 долларов, с его помощью можно научиться программировать на популярном языке JavaScript.

В комплект входит настоящая "волшебная палочка", которая поможет выполнить около 70 различных заданий, например, обездвижить движущийся объект с помощью заклинания "Остолбеней" или поднять в воздух любой предмет заклинанием "Вингардиум Левиоса". А чтобы обеспечить бесперебойную работу палочки, достаточно подключить ее к компьютеру или планшету.

Старт продаж назначен на 1 октября, однако уже сечас компания принимает предзаказы. Отметим, что создателям продукта пришлось получить лицензию на выпуск у компании Warner Bros., являющейся обладателем прав на использование торгавой марки Harry Potter.