Баснословно дорогую скрипку купили за копейки

В городке Сомервилл штата Массачусетс один из ломбардов купил у клиента скрипку, отдав за нее 50 долларов. Как выяснилось позже, принесший музыкальный инструмент человек сильно продешевил… Истинная стоимость скрипки, сделанной, как выяснилось позже, мастерами в XVII веке, 250 тысяч долларов.

Представляете, во сколько раз ее цена превышает ту, что за нее назначили в ломбарде? Вот только скрипку пришлось вернуть хозяину, так как закладывать ее принес вовсе не он, а тот, кто инструмент похитил.

Основатель династии мастеров Гаглиано, сделавших скрипку, учился у самого Страдивари, поэтому цена обоснована не только древностью инструмента. Одни только смычки этой скрипки оцениваются примерно в 17 тысяч долларов.