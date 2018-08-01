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Библия вернулась в Кентерберийский собор спустя 500 лет
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Библия вернулась в Кентерберийский собор спустя 500 лет 

Мир24 5 часов назад
Фото: Мир24
Средневековая Библия возвращена в Кентерберийский собор. Книга XIII века вернулась в стены библиотеки спустя 500 лет. Об этом сообщает газета The Guardian.
Реликвию удалось выкупить за 100 тысяч фунтов (более 131,2 тысячи долларов) на недавно прошедшей распродаже редких книг в Лондоне. Это стало возможным благодаря гранту, который выиграл собор.
Правда, всей суммы не хватало. Грант покрыл 96 тысяч фунтов, еще четыре тысячи были собраны неравнодушными гражданами.
Данная книга — это единственный экземпляр полной Библии времен Средневековья. Издание сохранилось после разгула Реформации, когда в XVI веке библиотека Кентерберийского собора была разрушена. Отмечается, что коллекция библиотеки насчитывала около 30 тысяч томов.
Выкупленную реликвию разместят в выставочной зоне, где все смогут увидеть редкое издание.
Ранее в Молдове прошла уникальная выставка старинных богослужебных книг. Некоторые древние писания были представлены впервые, в том числе и сборники церковных песнопений. Среди старинных книг были уникальные экспонаты, украшенные драгоценными камнями, инкрустированные серебром. Главное достояние — Библия первопечатника Ивана Фндорова, изданная в Остроге в 1581 году. В мире сохранилось всего около 300 экземпляров. Среди других редких книг — Евангелие XVIII века.
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