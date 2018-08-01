Библия вернулась в Кентерберийский собор спустя 500 лет

Средневековая Библия возвращена в Кентерберийский собор. Книга XIII века вернулась в стены библиотеки спустя 500 лет. Об этом сообщает газета The Guardian.

Реликвию удалось выкупить за 100 тысяч фунтов (более 131,2 тысячи долларов) на недавно прошедшей распродаже редких книг в Лондоне. Это стало возможным благодаря гранту, который выиграл собор.

Правда, всей суммы не хватало. Грант покрыл 96 тысяч фунтов, еще четыре тысячи были собраны неравнодушными гражданами.

Данная книга — это единственный экземпляр полной Библии времен Средневековья. Издание сохранилось после разгула Реформации, когда в XVI веке библиотека Кентерберийского собора была разрушена. Отмечается, что коллекция библиотеки насчитывала около 30 тысяч томов.

Выкупленную реликвию разместят в выставочной зоне, где все смогут увидеть редкое издание.

Ранее в Молдове прошла уникальная выставка старинных богослужебных книг. Некоторые древние писания были представлены впервые, в том числе и сборники церковных песнопений. Среди старинных книг были уникальные экспонаты, украшенные драгоценными камнями, инкрустированные серебром. Главное достояние — Библия первопечатника Ивана Фндорова, изданная в Остроге в 1581 году. В мире сохранилось всего около 300 экземпляров. Среди других редких книг — Евангелие XVIII века.