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Ежедневник да Винчи: что и как планировал гений
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Ежедневник да Винчи: что и как планировал гений 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Чаще всего случается так, что человек достигает наивысшего уровня в какой-то одной сфере деятельности. Исключения из этого правила всегда вызывали и вызывают повышенный интерес. Один из примеров личности, сумевшей проявить себя на разных поприщах, — Леонардо да Винчи.
Гениальный художник и изобретатель делал удивительные открытия, писал картины, строил, исследовал… После него осталось более семи тысяч страниц рукописей и записных книжек. Когда же он все успевал? Историк Тоби Лестер предположил, что да Винчи гениально умел планировать свое время.
Лестер перевел и опубликовал «ежедневник» Леонардо, датированный примерно 1490-м годом. В этот блокнот да Винчи записывал все самые важные дела и проекты, которые планировал осуществить. Не все записи могут быть понятны современному человеку, но надо помнить о том, что да Винчи и не предполагал, что его «ежедневник» будут читать через 500 лет.
Итак, перед вами список дел Леонардо, составленный в конце XV века (в скобках даны пояснения Тоби Лестера):
  1. Измерить Милан и его пригороды
  2. Написать книгу о Милане и его церквях
  3. Измерить Корте Веккио (двор в замке герцога) и сам замок герцога
  4. Поговорить с мастером арифметики (видимо, имеется в виду счетовод), чтобы он показал, как рассчитать площадь треугольника
  5. Связаться с Мессеа Фацио (профессор медицины и права в г. Павии), чтобы прояснить вопросы о пропорциях (чего именно, в блокноте не указано)
  6. Связаться с монахом монастыря Св. Бенедикта, чтобы посмотреть De ponderibus (средневековый трактат о механике).
  7. Поговорить с Джаннино Бомбардье, чтобы узнать, как построена башня Феррары, в которой нет ни одной бойницы (неизвестно, что именно да Винчи подразумевал под этим).
  8. Спросить Бенедикта Портинари (флорентийский торговец), каким образом он выходит на лед во Фландрии.
  9. Нарисовать Милан.
  10. Спросить у маэстро Антонио, днем или ночью устанавливать на бастионы мортиры.
  11. Исследовать арбалет Джаннетто.
  12. Найти специалиста по гидравлике и узнать у него, как починить шлюз, канал и мельницу в Ломбардии.
  13. Напомнить Джованни Франчезе, что он обещал рассказать о величине Солнца.
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