Ежедневник да Винчи: что и как планировал гений 

Чаще всего случается так, что человек достигает наивысшего уровня в какой-то одной сфере деятельности. Исключения из этого правила всегда вызывали и вызывают повышенный интерес. Один из примеров личности, сумевшей проявить себя на разных поприщах, — Леонардо да Винчи.
Гениальный художник и изобретатель делал удивительные открытия, писал картины, строил, исследовал… После него осталось более семи тысяч страниц рукописей и записных книжек. Когда же он все успевал? Историк Тоби Лестер предположил, что да Винчи гениально умел планировать свое время.
Лестер перевел и опубликовал «ежедневник» Леонардо, датированный примерно 1490-м годом. В этот блокнот да Винчи записывал все самые важные дела и проекты, которые планировал осуществить. Не все записи могут быть понятны современному человеку, но надо помнить о том, что да Винчи и не предполагал, что его «ежедневник» будут читать через 500 лет.
Итак, перед вами список дел Леонардо, составленный в конце XV века (в скобках даны пояснения Тоби Лестера):
- Измерить Милан и его пригороды
- Написать книгу о Милане и его церквях
- Измерить Корте Веккио (двор в замке герцога) и сам замок герцога
- Поговорить с мастером арифметики (видимо, имеется в виду счетовод), чтобы он показал, как рассчитать площадь треугольника
- Связаться с Мессеа Фацио (профессор медицины и права в г. Павии), чтобы прояснить вопросы о пропорциях (чего именно, в блокноте не указано)
- Связаться с монахом монастыря Св. Бенедикта, чтобы посмотреть De ponderibus (средневековый трактат о механике).
- Поговорить с Джаннино Бомбардье, чтобы узнать, как построена башня Феррары, в которой нет ни одной бойницы (неизвестно, что именно да Винчи подразумевал под этим).
- Спросить Бенедикта Портинари (флорентийский торговец), каким образом он выходит на лед во Фландрии.
- Нарисовать Милан.
- Спросить у маэстро Антонио, днем или ночью устанавливать на бастионы мортиры.
- Исследовать арбалет Джаннетто.
- Найти специалиста по гидравлике и узнать у него, как починить шлюз, канал и мельницу в Ломбардии.
- Напомнить Джованни Франчезе, что он обещал рассказать о величине Солнца.