Ежедневник да Винчи: что и как планировал гений

Чаще всего случается так, что человек достигает наивысшего уровня в какой-то одной сфере деятельности. Исключения из этого правила всегда вызывали и вызывают повышенный интерес. Один из примеров личности, сумевшей проявить себя на разных поприщах, — Леонардо да Винчи

Гениальный художник и изобретатель делал удивительные открытия, писал картины, строил, исследовал… После него осталось более семи тысяч страниц рукописей и записных книжек. Когда же он все успевал? Историк Тоби Лестер предположил, что да Винчи гениально умел планировать свое время.

Лестер перевел и опубликовал «ежедневник» Леонардо, датированный примерно 1490-м годом. В этот блокнот да Винчи записывал все самые важные дела и проекты, которые планировал осуществить. Не все записи могут быть понятны современному человеку, но надо помнить о том, что да Винчи и не предполагал, что его «ежедневник» будут читать через 500 лет.