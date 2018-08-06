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Фантастические гаджеты, которые уже существуют
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Фантастические гаджеты, которые уже существуют 

Рамблер 8 часов назад
Просматривая фантастические фильмы, мы обращаем внимание на уникальные гаджеты, облегчающие жизнь. Кажется, что создание таких устройств — дело далёко будущего, но в реальности многие похожие устройства уже существуют и, возможно, совсем скоро станут привычными.
1. В сериале «Звёздный путь» показан сканер, за секунды определяющий состояние здоровья человека. Прибор Scanadu, который находится сейчас в стадии разработки, способен определить температуру, давление и пульс, а также провести экспресс-анализ крови.
2. Горизонтальные лифты часто показывают в фильмах про будущее. Такие разработки ведутся уже вовсю, и многие здания, которые планируется возвести в ближайшие годы, предусматривают размещение горизонтальных лифтов. Главный плюс такого решения — возможность разместить в одной шахте несколько кабин, чтобы пользователям не приходилось долго ждать лифт.
3. Появление самошнурующихся кроссовок обещала вторая часть франшизы «Назад в будущее». И специалисты компании Nike придумали такую обувь: они представили кроссовки, в которых шнурки затягиваются самостоятельно. Правда, была выпущена лишь ограниченная партия, да и стоили кроссовки около 41 000 долларов, зато фанаты лента были в восторге.
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