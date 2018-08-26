Скульптуры, которые двигаются сами по себе

Посмотрите на эти восхитительные и завораживающие работы художника из Голландии Тео Янсена . Его произведения не имеют моторов и сложных механизмов. Каждую из этих работ может привести в движение всего одна сила — сила ветра.

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Свои кинетические скульптуры он создает уже почти 30 лет.

Сам художник называет работы Strandbeest, что в переводе означает "пляжные звери". Они не только самостоятельно передвигаются, но и очень хорошо реагируют на окружающую среду, способны огибать препятствия и распознавать тип грунта.

strandbeest.com

Тео Янсен создает своих "зверей" из большого количества пластиковых трубочек, бутылок, полиэтилена, брусков дерева и скотча. Каждое его создание имеет оригинальное имя и свой исключительный характер и определенную манеру поведения.