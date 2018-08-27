Проклятые вещи, убивающие владельцев

Многие верят, что предметы несут энергетику прежних владельцев. Если на такую вещь было наложено проклятье, то все последующие владельцы неизменно будут сталкиваться с неприятностями. Относиться к этому можно как угодно, но скептикам нечего возразить на эти истории.

1. Проклятые камни Улуру. Улуру — это скала в регионе Центральная Австралия, возраст которой — 680 миллионов лет. Аборигены уверены, что скала появилась в момент основания мира, и веками проводят тут ритуалы. Однако они уверены, что скалу нельзя беспокоить, иначе она навредит в ответ. Многие туристы, приезжающие посмотреть на Улуру, начинают плохо себя чувствовать возле скалы и даже зарабатывают инфаркты и инсульты. Но хуже всего бывает тем, кто забирает небольшие камешки в качестве сувенира: с ними начинают регулярно происходить неприятности, поэтому многие путешественники даже присылают камни обратно.

2. Гробница Тутанхамона. В ноябре 1922 года египтолог Говард Картер и археолог-любитель лорд Джордж Карнарвон вскрыли гробницу Тутанхамона, которая в отличие от многих других не пострадала от грабителей. Карнарвон умер в апреле 1923 года, и эта смерть сразу же обросла мифами. На шее Карнарвона после смерти нашли шрам, похожий на тот, что был у Тутанхамона, в момент, когда он скончался, в Каире выключилось электричество, собака Джона умерла в тот же день в Британии, хотя сообщение о его смерти ещё не дошло до родственников. После Карнарвона в течение нескольких месяцев умерли ещё 10 человек, причастных к вскрытию гробницы. Всё это породило слухи о проклятии фараонов, настигающем каждого, кто прикасается к их гробницам.

О других проклятых вещах рассказывает видео.