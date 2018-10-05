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Как выглядел первый класс в советских самолетах
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Полет с комфортом: как выглядел первый класс в советских самолетах 

Anews + ещё 1 4 часа назад
Фото: Anews
“Аэрофлот” первым из российских авиакомпаний ввел понятие классов салонов, где существенно различались условия перелета. Обычные пассажиры имели возможность получить минералку и книгу, а в «первом классе» преимущественно обеспеченные граждане требовали гораздо большего внимания.
Сама идеология СССР гласила, что в государстве нет разделения на бедных и богатых, поскольку все граждане имеют равные права и заработок. Однако «Аэрофлот» сотрудничал с зарубежными авиакомпаниями, из-за чего перенял опыт западных стран. Таким образом в 1950-х появились отдельные места для более обеспеченных пассажиров. Однако использовались они не только для международных рейсов, благодаря чему обычные советские люди могли протестировать роскошь на борту судов «Аэрофлота».
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“Первый класс” в салоне лайнера Ту-104 очень напоминал на купе вагона, а перевозить с собой имелась возможность даже домашних животных. В полете обычные люди, даже если они летели по премиальным билетам, не пили спиртное, а предпочитали читать. В процессе обеда люди вполне могли надеяться на салат с кашей и небольшой порцией мясного, кусочек хлеба, а также на яблоко или другие сезонные фрукты. Кухня самолета имела дорогую дубовую мебель.
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Кровати в премиум классе появились уже в Ту-114, где людям предлагались одеяла и подушки. При этом у партийных деятелей имелись собственные президентские люксы. Здесь летали исключительно руководители правительства, которые пользовались дорогими кожаными креслами, роскошной полированной мебелью и большим количеством свободного пространства.
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С 1980-х президентский люкс стал доступен обычным гражданам СССР, которые имели достаточно денег для покупки билета. Трансатлантический перелет в первом классе стоил почти $584, что по актуальному для того периода курсу достигало 525 рублей. В обед здесь накрывали впечатляющий стол для каждого пассажира, который включал водку, черную икру и массу других деликатесов.
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