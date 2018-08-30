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Американские тайники каторжников
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Американские тайники каторжников 

Trendymen 4 часа назад
В 18 веке один заключенный сделал самый маленький тайник в мире — монету каторжника. С тех пор прошло уже много лет, но идея микротайника до сих пор не дает покоя многим, вплоть до того, что в наши дни некоторые компании сделали из них вполне себе рыночный товар.
Производители фантазию не ограничивают, видно сразу. Первый же тестируемый тайник представляет собой почти точную копию классической банки кока-кола — отвинчивающуюся крышку заметить просто невозможно.
Прочие тайники созданы по аналогичному принципу. Ставка на упаковку распространенных брендов верна: какой вор станет тратить время, перебирая шкафчики на чужой кухне.
Круче всего смотрится пустотелый болт. Его вполне можно закрутить куда-нибудь в укромное место, а под его шляпкой спрятать ценные документы, или деньги. В целом, из всех трестируемых тайников болт выглядит наиболее надежным.
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