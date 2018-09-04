Изобретения Третьего рейха, понравившиеся миру

Учёные гитлеровской Германии рассматривали людей как расходный материал. Бесчеловечные эксперименты унесли жизни сотен тысяч людей, и человечество не забыло этого Третьему рейху. Но стоит отметить, что результаты некоторых фашистских опытов оказались полезны, мы и по сейчас пользуемся ими, даже не зная о этом.

1. Зигмунд Рашер был медиком в концентрационном лагере Дахау. Он изучал, как охлаждение влияет на тело, чтобы узнать, что будет с немецкими солдатами, если ударят русские морозы. Рашер выяснил, что переохлаждение мозжечка почти наверняка приведёт к смерти. После этого появились спасательные жилеты с подголовниками, поддерживающими голову и не допускающими её переохлаждения. Сегодня такие жилеты есть на борту каждого авиалайнера.

2. Врач Йозеф Менгеле стал символом медицинских ужасов Германии. Он практиковал эксперименты с близнецами, в том числе пытался изменить состав крови. В результате был изобретён плазмофорез. Сегодня эта процедура широко применяется в клиниках при лечении различных заболеваний.

3. Антигитлеровская коалиция запретила поставлять в фашистскую Германию ряд продуктов. В их число попали ингредиенты для напитка Coca-Cola. На местном заводе Coca-Cola придумали альтернативный рецепт и стали делать газировку из яблочного жмыха и молочной сыворотки. Напиток получил название Fanta.

О других изобретениях фашистов, которыми сейчас пользуется мир, узнайте из видео.