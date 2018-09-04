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Вещи из прошлого, которые наши дети не поймут
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Вещи из прошлого, которые наши дети не поймут 

Рамблер 18 часов назад
За последние два-три десятка лет жизнь заметно изменилась. Эти изменения произошли не только в культурной, социальной и политической областях, сильно изменились и привычные нам вещи, а некоторые просто исчезли из обихода. Современные дети вряд ли смогут воспользоваться этими предметами из прошлого, которые отлично знакомы представители среднего и старшего поколений.
1. Ручки стеклоподъёмников в автомобилях. Сейчас стекло поднимается и опускается с помощью электроподъёмника, но раньше это делалось вручную.
2. Модем. Кажется, буквально вчера нам приходилось подключаться к интернету через телефон, а звук, который при том издавал модем, наверняка стоит у вас в ушах. Нынешние дети даже не понимают, что это значит.
3. Видеокассеты. На видеокассету можно было записать фильм, используя видеомагнитофон, или взять кассету в прокате. А помните ли вы, что перед сдачей кассеты обратно её нужно было перемотать на начало?
4. Дискеты. Дискеты давно уже заменили компактными флэшками и облачными хранилищами, а ведь лет двадцать назад перенести информацию с одного компьютера на другой можно было лишь на дискете.
О других вещах, которые мы вспоминаем с ностальгией, смотрите рассказ в видео.
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