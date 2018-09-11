Гаджеты из будущего, которые мы увидим уже завтра

Хотелось ли вам когда-нибудь оказаться в будущем и посмотреть, как изменится мир? Наверняка через сотню-другую лети в ходу будут необычные устройства, о которых мы пока не знаем, гаджеты, которые ещё не изобретены, и аксессуары, которые мы даже не может вообразить. Но эти изобретения, похоже, уже скоро будут встречаться на каждом шагу.

1. Сканер, способный скопировать любое изображение, а после перенести его на любую поверхность.

2. Искусственная кровь, полностью идентичная биологической, которая частично заменит кровь доноров.

3. Сканер еды, призванный определять спелость фруктов и овощей.

4. Кокотто — робот для помощи в воспитании детей. Этот сферический робот поможет малышам познавать мир через общение и прикосновения. Запрограммировать устройство смогут родители, используя мобильное приложение.

5. Протезы, позволяющие ощущать прикосновения.

6. Контактные линзы с датчиками, которые оценят уровень стресса, проверят уровень сахара и выявят риск появления онкологических заболеваний.

7. 3d-принтер еды, способные производить не только вермишель быстрого приготовления, но и пиццу и сложные десерты.

8. Электронные ценники уже сейчас появились в некоторых магазинах. Благодаря им цены можно менять оперативно, при этом управлять ценообразованием в огромном супермаркете смогут всего несколько человек.