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Гаджеты из будущего, которые мы увидим уже завтра
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Гаджеты из будущего, которые мы увидим уже завтра 

Рамблер 12 часов назад
Хотелось ли вам когда-нибудь оказаться в будущем и посмотреть, как изменится мир? Наверняка через сотню-другую лети в ходу будут необычные устройства, о которых мы пока не знаем, гаджеты, которые ещё не изобретены, и аксессуары, которые мы даже не может вообразить. Но эти изобретения, похоже, уже скоро будут встречаться на каждом шагу.
1. Сканер, способный скопировать любое изображение, а после перенести его на любую поверхность.
2. Искусственная кровь, полностью идентичная биологической, которая частично заменит кровь доноров.
3. Сканер еды, призванный определять спелость фруктов и овощей.
4. Кокотто — робот для помощи в воспитании детей. Этот сферический робот поможет малышам познавать мир через общение и прикосновения. Запрограммировать устройство смогут родители, используя мобильное приложение.
5. Протезы, позволяющие ощущать прикосновения.
6. Контактные линзы с датчиками, которые оценят уровень стресса, проверят уровень сахара и выявят риск появления онкологических заболеваний.
7. 3d-принтер еды, способные производить не только вермишель быстрого приготовления, но и пиццу и сложные десерты.
8. Электронные ценники уже сейчас появились в некоторых магазинах. Благодаря им цены можно менять оперативно, при этом управлять ценообразованием в огромном супермаркете смогут всего несколько человек.
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