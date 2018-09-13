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Первая звукозапись Дэвида Боуи продана на аукционе
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Первая звукозапись Дэвида Боуи продана на аукционе 

Рамблер 15 часов назад
Аудиозапись под названием I Never Dreamed продали за 39,4 тысячи фунтов стерлингов. Стартовая цена лота британского музыканта составила 10 тысяч фунтов стерлингов. Однако вокруг торгов случился невероятный ажиотаж из-за огромного количества желающих приобрести звукозапись, что сумма значительно возросла.
Песня I Never Dreamed записана в 1963 году, когда Боуи выступал в составе группы The Konrads. Тогда Дэвиду было шестнадцать лет и он носил фамилию Джонс.
Магнитную ленту обнаружил у себя дома Дэвид Хэдфилд — барабанщик и менеджер The Konrads. Кстати, Боуи очень быстро покинул группу, и потом еще шесть лет был никому не известным музыкантом, пока не выпустил легендарную песню Space Oddity о вымышленном астронавте по имени майор Том, затерявшемся в открытом космосе.
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