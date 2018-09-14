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Раскроют ли тайну манускрипта Войнича
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Раскроют ли тайну манускрипта Войнича 

Рамблер 14 сентября 2018
Манускрипт Войнича содержит 240 страниц, но они интригуют исследователей всего мира уже не один десяток лет. По оценкам специалистов, рукопись создали в первой половине 15 века, но автор книги неизвестен. Мало того, учёные не понимают, что за алфавит был использован и на каком языке написан манускрипт. Название книга получила по имени предпоследнего обладателя Вильфреда Войнича, который нашёл книгу, копаясь на чердаке. После смерти его супруги она попала к книготорговцу Хансу Краусу, а тот в 1969 подарил рукопись библиотеке редких книг Бейнеке Йельского университета.
Над содержанием манускрипта Войнича бьются учёные и любители криптологии. Кто-то считает, что в ней изложены алхимические секреты, другие уверены, что книга повествует о создании Вселенной, третьи видят в ней трактат по фармакологии. Особую загадку представляют собой рисунки. Есть предположение, что их сделали позже, но тогда возникает новый вопрос: кто и зачем их сделал? Пока ответа на него нет. Впрочем, всё ещё нет ясности, о чём же рассказывают страницы манускрипта, хотя исследования ведутся постоянно.
Очередная попытка расшифровать рукопись была сделана с помощью компьютерной программы, распознающей языки. Проанализировав алфавит, учёные пришли к выводу, что это древний иврит, и даже сумели прочитать первое предложение. Но смогут ли они наконец прочесть всю книгу? Смотрите ролик и узнайте, что ещё известно сегодня о загадочной книге.
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