Что нашли в потерянном багаже авиапассажиров

Правила международной ассоциации воздушного транспорта предписывают хранить чемоданы и сумки, потерянные пассажирами, в течение двух лет. Если за это время владелец не находится, то потерянный багаж отправляют на аукционы, где его может приобрести любой желающий. Именно на таком аукционе компания молодых людей из Канады приобрела несколько сумок и чемоданов, надеясь на любопытные находки. Конечно же, они нашли массу одежды и обуви, в том числе дамской. Также им досталась огромная туристическая палатка и чемодан, до верху заполненный различными инструментами и проводами. Но дальше их ждали более интересные вещи. Сначала парни обнаружили в одной из сумок дорогущие солнцезащитные очки, потом им в руки попал gps-навигатор, а затем ещё и флешка. Финальным аккордом стал ноутбук.

Ещё больше повезло американскому дайверу, которые решил исследовать дно реки. Молодой человек выудил кейс, открыв который, обомлел: внутри было шесть дорогих смартфонов и ключи от автомобиля. Телефоны были заряжены, так что, видимо, утеряны были недавно. Парень понял, что на берегу отдыхала компания людей, которые сложили телефоны в бокс, а потом потеряли его. Дайвер разыскал невнимательных владельцев и раздал им телефоны, с которыми они уже успели попрощаться.

А какие ещё находки были сделаны случайно?