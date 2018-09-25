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Найдено письмо, позволившее Галилею обмануть церковь
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Найдено письмо, позволившее Галилею обмануть церковь 

Рамблер 18 часов назад
Историк Сальваторе Рикардо из Университетта Бергамо в Италии обнаружил в библиотеке Лондонского королевского общества письмо, написанное Галилео Галилеем и затерявшееся в архивах 250 лет назад.
Как сообщает издание Nature, с помощью этого послания Галилею удалось обхитрить церковь и отвести от себя подозрения в ереси.
Послание, является отредактированной копией письма, которое Галилео написал своему ученику, математику Бенедетто Кастелли в 1613 году, вызвав гнев церкви и рискуя навлечь на себя подозрения Инквизиции.
В отправленном другу письме ученый излагает свои мысли по поводу гелиоцентрической модели Солнечной системы, предложенной Коперником. Галилей поддерживает польского астронома в его исследованиях, добавляя, что в науке нет места теологическим доктринам. Также Галилей ставит под сомнение авторитет Священного писания в научных вопросах, полагая, что его «территория» — только то, что касается спасения души.
О содержании письма стало известно и Галилео ожидало суровое наказание. Однако, хитрый ученый заявил, что это послание было написано его врагами с целью очернить его. При этом Галилей подготовил письмо похожего содержания, несколько смягчив «острые» выражения более мягкими синонимами. Новое послание Галилео передал в Ватикан.
Вот это письмо и обнаружили на днях в архивах Лондонского королевского общества. Эта находка показывает, что ученый прибегал к самоцензуре, чтобы отвести от себя подозрения Инквизиции. Однако, как мы все знаем, в итоге это его не спасло.
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