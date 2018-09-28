Вещи, которые исчезнут через 5 лет

Технический прогресс чуть ли не ежедневно меняет нашу жизнь. Новые приборы сменяют устаревающие, а удобные гаджеты облегчают будни. Сложно поверить, но в ближайшие годы, возможно, мы забудем и про эти привычные вещи.

1. Пароли и ключи. Эти средства защиты сменятся биометрическими: отпечатками пальцев, распознаванием голоса или лица.

2. Флешки. Всё больше пользователей отдаёт предпочтение облачным хранилищам, доступ к которым есть отовсюду. Они-то и будут доминировать в ближайшее время.

3. Автомобили, работающие на бензине. Все большую популярность в мире приобретают электромобили и машин, работающие на экологичном топливе. Так, в Великобритании рассчитывают, что 90 процентов населения через 15-20 лет пересядет на электромобили.

4. Рабочие места. Автоматизация производственных процессов и развитие робототехники ведут к тому, что помощь людей в производстве уже не требуется, и эта новость многие огорчает, ведь уменьшение числа рабочих мест ведёт к безработице.

5. Эффективные антибиотики. Эта перспектива тоже не кажется радостной. Из-за неумеренного и бесконтрольного потребления антибиотиков многие бактерии выработали к ним устойчивость, так что придётся искать новые способы борьбы с ними.