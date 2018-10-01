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Пол Маккартни написал детскую книгу
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Пол Маккартни написал детскую книгу 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Книга называется "Эй, дедуля" (Hey Grandude) и посвящена приключениям дедушки, который обладает магическими способностями. Кроме того, важную роль в произведении играют четверо внуков главного героя.
Этой новостью Маккартни, один из основателей группы The Beatles, поделился в его официальном аккаунте в Twitter.
"Я хотел написать ее для дедушек во всем мире, чтобы у них было, что почитать своим внукам перед сном", — отметил Маккартни.
Музыкант объяснил свое решение написать книгу тем, что у него самого есть восемь внуков, "и все они прекрасны". Кстати, "дедулей" его придумал называть один из малышей.
Предполагается, что книга поступит в продажу в сентябре 2019 года. Иллюстрации к изданию подготовит канадская художница Кэтрин Дерст.
Маккартни уже создавал произведения для детей. В 2005 году он выпустил книгу "Высоко в облаках: городской пушистый хвост", где рассказал романтическую историю белки.
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