Пол Маккартни написал детскую книгу

Книга называется "Эй, дедуля" (Hey Grandude) и посвящена приключениям дедушки, который обладает магическими способностями. Кроме того, важную роль в произведении играют четверо внуков главного героя.

Этой новостью Маккартни , один из основателей группы The Beatles, поделился в его официальном аккаунте в Twitter.

"Я хотел написать ее для дедушек во всем мире, чтобы у них было, что почитать своим внукам перед сном", — отметил Маккартни.

Музыкант объяснил свое решение написать книгу тем, что у него самого есть восемь внуков, "и все они прекрасны". Кстати, "дедулей" его придумал называть один из малышей.

"I wanted to write it for grandparents everywhere — and the kids — so it gives you something to read to the grandkids at bed time…" Find out more about Paul's forthcoming picture book HERE: https://t.co/deHEwITfDV pic.twitter.com/hUCgP9IKdM— Paul McCartney (@PaulMcCartney) 27 сентября 2018 г.

Предполагается, что книга поступит в продажу в сентябре 2019 года. Иллюстрации к изданию подготовит канадская художница Кэтрин Дерст.

Маккартни уже создавал произведения для детей. В 2005 году он выпустил книгу "Высоко в облаках: городской пушистый хвост", где рассказал романтическую историю белки.