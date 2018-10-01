Елизавете II подарили искусственную руку

Австралийские студенты подарили королеве перчатку, наполненную плотным материалом и закрепленную на специальном деревянном рычаге. Приспособление предназначено для того, чтобы приветствовать публику в случае, когда сама Елизавета II устанет.

Чтобы привести искусственную руку в движение, требуется только легкое прикосновение, и устройство начнет двигаться из стороны в сторону. Выглядят эти движения как жест приветствия.

Об этом приспособлении рассказала дочь Елизаветы II принцесса Анна в книге "Королева мира" (Queen of the World). Студенты из Австралии долго не решались преподнести свой оригинальный шуточный подарок, считая его дерзким. Однако, как выяснилось позже, они зря волновались: королева Великобритании по достоинству оценила искусственную руку для приветствия и забрала ее с собой в Великобританию. Правда, на публике она еще этой рукой не пользовалась.