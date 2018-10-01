Ещё
Елизавете II подарили искусственную руку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елизавете II подарили искусственную руку 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Австралийские студенты подарили королеве перчатку, наполненную плотным материалом и закрепленную на специальном деревянном рычаге. Приспособление предназначено для того, чтобы приветствовать публику в случае, когда сама Елизавета II устанет.
Чтобы привести искусственную руку в движение, требуется только легкое прикосновение, и устройство начнет двигаться из стороны в сторону. Выглядят эти движения как жест приветствия.
Об этом приспособлении рассказала дочь Елизаветы II принцесса Анна в книге "Королева мира" (Queen of the World). Студенты из Австралии долго не решались преподнести свой оригинальный шуточный подарок, считая его дерзким. Однако, как выяснилось позже, они зря волновались: королева Великобритании по достоинству оценила искусственную руку для приветствия и забрала ее с собой в Великобританию. Правда, на публике она еще этой рукой не пользовалась.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что означают российские тюремные татуировки40
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну135
Тест: знаете ли вы столицы стран4
Бывает хуже10
Жуткая судьба самого умного ребенка в мире38
Видео
09:15
Что означают российские тюремные татуировки
Истории
00:47
Тюлень атаковал мужчину осьминогом
Безумный мир
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
10:03
Вещи, которые исчезнут через 5 лет
Вещи
10:15
Реликвии из древности, сильно опередившие время
Безумный мир Вещи
02:55
Интригующие факты о нашем мире
Безумный мир
10:01
Что не так с теорией относительности
Безумный мир Люди
11:12
Домашние питомцы, которых выдержит не каждый
Безумный мир
01:02
Китаец «гуляет» по улицам с роботом-танком
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение