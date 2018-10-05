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Половина россиян хранят вещи своих предков
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ВЦИОМ: Половина россиян хранят вещи своих предков 

Агентство «Москва» 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Каждый второй россиянин хранит в семье вещь своего предка. Об этом на пресс-конференции, посвященной презентации исследования по изучению семейной истории в контексте сталинских репрессий, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Мы спросили респондентов, есть ли в вашей семье предметы, которые хранят память о ваших предках из поколения в поколение, — украшения, предметы быта и книги и другое, каждый второй (или 50%) сказал, что такие предметы есть», — сказал В. Федоров.
Также, как отметил глава ВЦИОМ, респондентов спрашивали, интересна ли им история семьи и предков. «51% — очень интересна, стараются узнавать информацию об истории предков, 42% — в целом интересна, но специально не узнают об этом, 5% — скорее не интересна, 2% затруднились ответить», — добавил он.
При этом 33% положительно ответили на вопрос о том, составлено ли в семье генеалогическое древо, однако 65% ответили отрицательно и еще 2% затруднились ответить.
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