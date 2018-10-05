Девочка нашла в озере меч викинга

Уникальная находка была сделана в озере Видостерн, шведской провинции Смоланд.

Меч обнаружила случайно восьмилетняя школьница Сага Ваничек, приехавшая с родителями на отдых к озеру. По словам девочки она развлекалась тем, что бросала в воду камни и палки. Подняв очередную «корягу» Сага с удивлением обнаружила, что в ее руках оказался странный предмет, напоминающий острый клинок.

Девочка позвала родителей, но те сначала не поверили, что их дочь обнаружила исторический артефакт и были уверены, что это просто какая-то детская игрушка. Но находку домой все же забрали и показали соседям. Те посоветовали семейству Ваничек рассказать о странном предмете специалистам.

Находка очень заинтересовала историков. Археологи подтвердили, что обнаруженный девочкой клинок длиной 85 см является мечом, возраст которого около 1000 лет. Скорее всего, оружие принадлежало кому-то из викингов, предполагают историки.

facebook.com/andy.vanecek

Сейчас меч находится в шведском музее Jönköpings Läns Museum. Правда, посетители смогут увидеть его среди экспонатов еще не скоро: около года специалисты будут заниматься его реставрацией.

Сага Ваничек, к слову, получила от Шведского Национального архива материальную награду за уникальную находку.