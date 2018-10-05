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Девочка нашла в озере меч викинга
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Девочка нашла в озере меч викинга 

Рамблер 12 часов назад
Фото: jonkopingslansmuseum
Уникальная находка была сделана в озере Видостерн, шведской провинции Смоланд.
Меч обнаружила случайно восьмилетняя школьница Сага Ваничек, приехавшая с родителями на отдых к озеру. По словам девочки она развлекалась тем, что бросала в воду камни и палки. Подняв очередную «корягу» Сага с удивлением обнаружила, что в ее руках оказался странный предмет, напоминающий острый клинок.
Девочка позвала родителей, но те сначала не поверили, что их дочь обнаружила исторический артефакт и были уверены, что это просто какая-то детская игрушка. Но находку домой все же забрали и показали соседям. Те посоветовали семейству Ваничек рассказать о странном предмете специалистам.
Находка очень заинтересовала историков. Археологи подтвердили, что обнаруженный девочкой клинок длиной 85 см является мечом, возраст которого около 1000 лет. Скорее всего, оружие принадлежало кому-то из викингов, предполагают историки.
facebook.com/andy.vanecek
Сейчас меч находится в шведском музее Jönköpings Läns Museum. Правда, посетители смогут увидеть его среди экспонатов еще не скоро: около года специалисты будут заниматься его реставрацией.
Сага Ваничек, к слову, получила от Шведского Национального архива материальную награду за уникальную находку.
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